Mundiais de canoagem. Portugal conquista ouro em K4 500 metros

A largar na pista seis, o quarteto luso, que em junho se sagrou campeão da Europa, concluiu a sua prova em 1.18,93 minutos, superando a Hungria por cinco centésimos de segundo e a Espanha por 40.



Esta é a primeira medalha de Portugal nos Mundiais de Milão, nos quais João Ribeiro e Messias Baptista defendem ainda o título de K2 500 metros e Fernando Pimenta o ouro em K1 1.000.

O quarteto luso mostra-se orgulhoso pela conquista histórica desta medalha.







(com Lusa)