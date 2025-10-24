Mundiais de Ciclismo. João Matias termina corrida por pontos no 15.º lugar

O corredor de 34 anos, natural de Barcelos, que compete na equipa portuguesa Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, realizou uma prova equilibrada e sempre atenta, procurando oportunidades para integrar os grupos dianteiros em diferentes momentos da corrida.



Matias pontuou pela primeira vez nas voltas iniciais, conquistando um ponto, antes de alcançar três pontos numa fase intermédia e mais um na parte final, fechando com cinco pontos no total.



A corrida, disputada em ritmo elevado e com sucessivas tentativas de volta, foi dominada pelo britânico Joshua Tarling, que venceu o título mundial da categoria com 56 pontos, seguido do norte-americando Peter Moore, com 48, e do francês Clément Petit, com 41.



João Matias manteve uma postura regular e combativa ao longo das 140 voltas, evitando riscos excessivos e procurando responder aos ataques de um grupo de adversários que incluía alguns dos melhores especialistas mundiais de pista.



A consistência do português valeu-lhe uma classificação numa posição intermédia da tabela, num pelotão inicial com 24 corredores, em que apenas 22 terminaram a corrida.



Antes, nas provas da tarde, Iúri Leitão, que conquistou na quinta-feira a medalha de bronze na prova de scratch, e Diogo Narciso haviam sido eliminados nas qualificações do quilómetro contrarrelógio e da perseguição individual, respetivamente.



Os Mundiais prosseguem no sábado, com Iúri Leitão a disputar as quatro provas do omnium, disciplina em que é campeão mundial. No domingo, João Matias regressa à pista para a final da eliminação, antes de Diogo Narciso e Leitão encerrarem a participação portuguesa na prova de madison.

