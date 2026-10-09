Mundiais de Judo. Patrícia Sampaio `cai` para a luta pela medalha de bronze em -78 kg

A melhor judoca portuguesa da atualidade, de 27 anos, foi batida por Lytvynenko, de 22, por ‘ippon’ [com chave de braço], a 01.05 minutos do final do combate, e foi relegada para a disputa pela medalha de bronze.



Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024 e nos Mundiais Budapeste2025, ficou isenta na primeira ronda em Baku2026, como sexta cabeça de série, e venceu os primeiros três combates, sendo apenas batida nas 'meias'.



A tomarense eliminou a turca Tuana Gulenay, já no prolongamento, a belga Vicky Verschaere, em 37 segundos, a brasileira Beatriz Freitas, também por ‘ippon’, e frente a Lytvynenko, a quem tinha vencido sempre, acabou por não ser feliz.



Num ano em que esteve parada seis meses, devido a uma rotura ligamentar num joelho, Sampaio procura agora, na Arena Nacional de Ginástica, na capital azeri, repetir a medalha de bronze que também alcançou nos últimos Campeonatos do Mundo, na Hungria.