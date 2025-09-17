Mundiais de Voleibol. Portugal apura-se para os oitavos de final
A seleção portuguesa de voleibol apurou-se hoje para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, ao vencer a Colômbia (3-2) e ao beneficiar da vitória dos Estados Unidos (3-1) sobre Cuba, na terceira jornada do Grupo D.
Depois do difícil triunfo frente ao último classificado do grupo, Portugal ficou a aguardar pelo desfecho do segundo embate do dia e o triunfo norte-americano acabou por dar o apuramento dos lusos para a fase seguinte da competição, que decorre nas Filipinas.
Nos oitavos de final, Portugal, segundo classificado do Grupo D, vai defrontar a Bulgária, vencedora do Grupo E, em encontro agendado para a próxima segunda-feira.
