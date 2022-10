Mundiais Judo. Jorge Fonseca perde ao quarto combate

O judoca português perdeu por waza-ari frente ao azeri Zelym Kotsoiev.





Com um ippon a 22 segundos do final mas já em vantagem com um waza-ari, Kotsoiev foi aguentando todas as investidas de Fonseca até ao golfe final.





O português vê assim falhada a conquista do terceiro título mundial consecutivo, diante um oponente complicado que soma agora cinco vitórias (e uma derrota) nos combates frente ao judoca do Sporting de 29 anos.



O português ainda ainda tem a possibilidade de sair de Tashkent com uma medalha de bronze, precisando de ganhar mais dois combates nas repescagens.