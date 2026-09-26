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Mundiais Triatlo. Maria Tomé 20.ª nas Elites, Cassandre Beaugrand campeã
A triatleta portuguesa Maria Tomé terminou hoje em 20.º lugar a superfinal de Pontevedra, que coroou a francesa campeã olímpica Cassandre Beaugrand com o ouro Mundial, com a pontuação perfeita.
A única representante lusa na prova feminina de Elites, 11.ª classificada nos Jogos Olímpicos Paris2024, e que antes da prova era 28.ª do ranking, concluiu o seu desempenho em 1:55.01 horas, a 4.09 minutos da gaulesa.
Maria Tomé saiu dos 1.500 metros de natação em 29.ª, a 55 segundos da liderança, e concluiu os 40 quilómetros de ciclismo em 24.ª, a 1.55 minutos, mas começou logo a recuperar posições nos 10 quilómetros de corrida, que a levaram a 16.ª, acabando por perder algum ritmo no fim e ceder quatro lugares.
Cassandre Beaugrand venceu em 1:50.52 horas, seguindo-se as britânicas Georgia Taylor-Brown, a 1.05 minutos, e Kate Waugh, a 1.31.
No pódio final dos Mundiais, Cassandre Beaugrand recuperou o cetro com pontuação perfeita de quatro triunfos em etapas do campeonato mais o êxito na superfinal.
Maria Tomé saiu dos 1.500 metros de natação em 29.ª, a 55 segundos da liderança, e concluiu os 40 quilómetros de ciclismo em 24.ª, a 1.55 minutos, mas começou logo a recuperar posições nos 10 quilómetros de corrida, que a levaram a 16.ª, acabando por perder algum ritmo no fim e ceder quatro lugares.
Cassandre Beaugrand venceu em 1:50.52 horas, seguindo-se as britânicas Georgia Taylor-Brown, a 1.05 minutos, e Kate Waugh, a 1.31.
No pódio final dos Mundiais, Cassandre Beaugrand recuperou o cetro com pontuação perfeita de quatro triunfos em etapas do campeonato mais o êxito na superfinal.