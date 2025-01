Com esta vitória, a Seleção Nacional, que já havia cravado um marco na História da modalidade ao apurar-se pela primeira vez para os quartos-de-final, evita o confronto imediato com a poderosa Dinamarca e marca encontro com a Alemanha, segunda colocada do Grupo I.





Os dinamarqueses, tricampeões mundiais, disputam o acesso às meias-finais com o Brasil.