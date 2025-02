Este domingo, Portugal defronta a França em jogo de atribuição da medalha de bronze, no Mundial de Andebol, na Unity Arena de Oslo, Noruega.

A Antena 1 volta a transmitir a partida dos Heróis do Mar, acompanhando o percurso histórico da equipa nacional, com relato integral de Paulo Sérgio, comentários de Luís Monteiro e reportagem em Oslo do enviado especial Carlos Manuel Santos.



O jogo França / Portugal começa às 14h00 de Portugal Continental.