Mundial de Andebol. Seleção portuguesa desafia França na luta pelo bronze

Apesar da derrota pesada na semifinal com a tricampeã mundial Dinamarca (40-27), detentora do título olímpico, a seleção portuguesa não aparenta receios frente à equipa francesa, detentora do titulo de campeã europeia.





Para o treinador Paulo Pereira, a selecção nacional de Andebol já fez história ao levar a chegar top-4 do Mundial, mas sonhar com um terceiro lugar não é impossível.









“Embora seja muito meritório o quarto lugar, nós vamos lutar para levar esta medalha. Tal como eu disse no início, não queria morrer sem ter uma medalha por Portugal”, disse.



No total, Portugal e França defrontaram-se por oito vezes, com três triunfos para os lusos e cinco para os gauleses, mas na memória está o triunfo no inédito apuramento para Pequim2020 (em 2021), com um golo de Rui Silva (29-28).





Paulo Pereira recordou que os confrontos recentes contra a França estão equilibrados (três vitórias para cada lado desde 2019), o que aumenta a expectativa para o jogo.







“Das últimas seis vezes que jogamos com eles desde 2019, ganhamos três e perdemos três. Agora vamos fazer o desempate e vamos ver o que podemos fazer”, adiantou o treinador luso, reconhecendo que vai ser um jogo muito difícil.





O treinador português é peremptório e afirma que “jogar contra a França implica logo um ‘plus’ de energia que espero não se venha a notar falta”, adiantou Paulo Pereira, reconhecendo que há já alguma fadiga nos jogadores portugueses ao fim de oito jogos ao mais alto nível, “mas vamos dar tudo em campo uma vez mais”, disse.





O jogo Portugal e França, que dita a medalha de bronze está marcada para as 14h00, hora de Lisboa, na Unity Arena, em Oslo, na Noruega.