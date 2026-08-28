Mundial de canoagem. Portugal conquista medalha de bronze em K4 500

O grupo regressou de um Europeu em Montemor-o-Velho com sabor amargo, depois de ter ficado às portas do pódio, numa prova decidida por milésimas de segundo.Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinhan fizeram a última regata na pista 7, em um minuto e cerca de 26 segundos. A Alemanha assegurou a primeira posição, em 1.23,95, menos 62 centésimas do que a segunda classificada, Austrália.O Campeonato do Mundo de Velocidade de Canoagem e Paracanoagem realiza-se na Polónia, até ao próximo domingo (30).Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, Teresa Portela, em K1 500, Norberto Mourão, em VL2, e Matilde Nunes, em KL3, ainda disputam medalhas na competição.