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Mundial de canoagem. Portugal conquista medalha de bronze em K4 500
O K4 500 metros formado por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha arrecadou esta sexta-feira a medalha de bronze no mundial de canoagem, a decorrer em Poznan, na Polónia.
O grupo regressou de um Europeu em Montemor-o-Velho com sabor amargo, depois de ter ficado às portas do pódio, numa prova decidida por milésimas de segundo.
Em Poznan, os quatro canoístas vingaram o quarto lugar de junho e conquistaram a primeira medalha para Portugal no Campeonato do Mundo 2026.
Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinhan fizeram a última regata na pista 7, em um minuto e cerca de 26 segundos. A Alemanha assegurou a primeira posição, em 1.23,95, menos 62 centésimas do que a segunda classificada, Austrália.
Na última temporada, os atletas trouxeram o ouro do Europeu, na Chéquia, e do mundial, em Itália, em K4 500 metros.
O Campeonato do Mundo de Velocidade de Canoagem e Paracanoagem realiza-se na Polónia, até ao próximo domingo (30).
Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, Teresa Portela, em K1 500, Norberto Mourão, em VL2, e Matilde Nunes, em KL3, ainda disputam medalhas na competição.
Em Poznan, os quatro canoístas vingaram o quarto lugar de junho e conquistaram a primeira medalha para Portugal no Campeonato do Mundo 2026.
Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinhan fizeram a última regata na pista 7, em um minuto e cerca de 26 segundos. A Alemanha assegurou a primeira posição, em 1.23,95, menos 62 centésimas do que a segunda classificada, Austrália.
Na última temporada, os atletas trouxeram o ouro do Europeu, na Chéquia, e do mundial, em Itália, em K4 500 metros.
O Campeonato do Mundo de Velocidade de Canoagem e Paracanoagem realiza-se na Polónia, até ao próximo domingo (30).
Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, Teresa Portela, em K1 500, Norberto Mourão, em VL2, e Matilde Nunes, em KL3, ainda disputam medalhas na competição.