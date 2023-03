Mundial de Enduro arranca em Itália

Portugal acolhe, este ano, as duas últimas rondas (Valpaços, de 29 de setembro a 1 de outubro, e Santiago do Cacém, de 6 a 8 de outubro), tendo quatro pilotos a tempo inteiro.”, explicou à agência Lusa Francisco Pita, promotor do campeonato através da empresa PrimeStadium.Antigo piloto de todo-o-terreno (disputou o rali Dakar em carro e SSV), Francisco Pita foi, também, presidente da Federação Portuguesa de jet ski.Empresário no ramo das duas rodas, é, desde o ano passado, o promotor do Campeonato do Mundo de enduro em motociclismo, que teve em Hélder Rodrigues o expoente máximo nacional, já que foi campeão mundial de juniores (1998) e venceu a classe 125cc nos Seis Dias Internacionais de Enduro (prova por seleções), no Brasil, em 2003.Este ano, são quatro os portugueses a tempo inteiro a disputar o Mundial.A Classe Enduro 2 recebe Renato Silva (Beta), que transita da classe júnior. Já Frederico Rocha (GasGas) e Francisco Leite (Sherco) estreiam-se na Enduro Youth, uma categoria dedicada aos mais jovens.Já Joana Gonçalves (Husqvarna), que no ano passado esteve afastada devido a lesão, vai tentar lutar por um lugar entre as cinco primeiras da categoria feminina.”, explicou à agência Lusa a piloto de Pedras Salgadas, de 26 anos.Neste campeonato participam oito equipas de fábrica (Beta, TM, Sherco, KTM, GasGas, Husqvarna, Fantic e Rieju), pelo que Francisco Pita espera que o campeonato continue a crescer.”, frisou.O campeonato terá sete provas. Depois de Itália, segue-se Espanha, Finlândia, Suécia e Eslováquia, antes das duas rondas finais, em Portugal.