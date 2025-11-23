Mundial de Futsal Feminino. Portugal estreia-se com goleada frente à Tanzânia

Na PhilSports Arena, em Manila, a seleção das `quinas`, que ao intervalo já vencia por 6-0, marcou por Maria Pereira, Ana Azevedo, Kaká, Inês Matos, Fifó e Kika, ampliando a vantagem com golos de Fatuma Issa (na própria baliza), Helena Nunes, Lídia Moreira e Carolina Pedreira.

A seleção portuguesa volta a jogar na quarta-feira, frente ao Japão, encerrando a fase de grupos no sábado, frente à Nova Zelândia. Os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam para os quartos de final.