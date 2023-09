Mundial de râguebi. Portugal perde mas exibe-se a alto nível frente ao experiente País de Gales

Portugal deixou uma boa imagem perante uma das equipas mais fortes e com tradições europeias na modalidade.





Em Nice, França, Portugal até podia ter marcado primeiro, mas o remate direto foi direito ao poste - e não seria o único.



No entanto, os galeses, fortes fisicamente em campo, foram ganhando confiança e tiveram dois ensaios que os deixaram folgados no resultado.



Ao intervalo, o resultado era de 14-3.



No segundo tempo, a seleção nacional continuou a respirar confiança, apesar de sofrer no marcador, e alcançou um ensaio para animar os portugueses presentes no estádio.





Do remate saiu novamente um pontapé ao poste, num resultado de 21-8, a 10 minutos do final. Mas, a cinco dos 80 finais, o País de Gales fez novo ensaio, que viria a ficar sem efeito prático após uma falta detetada na jogada, mantendo-se o 21-8. Na parte final, os galeses dominaram deixando assim o tempo correr a seu favor, tendo conseguido mesmo o seu quarto ensaio (28-8).







A seleção portuguesa de râguebi, conhecida como os "lobos", vão defrontar ainda a Geórgia, em 23 de setembro, a Austrália, em 01 de outubro, e as Fiji, em 08 de outubro.

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.