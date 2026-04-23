Mundial de triatlo tem Vasco Vilaça entre os favoritos





(Com Lusa)

Aos 26 anos, Vasco Vilaça é o porta-estandarte da modalidade que reúne três desportos sem relação entre si (natação, ciclismo e atletismo), estatuto que foi amplificado pela medalha de bronze conquistada no ano passado, tendo ficado apenas atrás do australiano Matthew Hauser, dominador incontestado do Mundial de 2025, e do brasileiro Miguel Hidalgo.O triatleta português até já tinha feito melhor, ao terminar no segundo lugar na edição de 2020, mas a competição resumiu-se à classificação de uma única prova, realizada em Hamburgo, na Alemanha, após uma sucessão de adiamentos e cancelamentos motivados pela pandemia de covid-19.Em 2026 serão nove as provas que vão integrar o Campeonato do Mundo, uma vez que a etapa de abertura, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, prevista para 27 e 28 de março, foi adiada devido à instabilidade provocada pelo conflito no Médio Oriente e dificilmente será reintegrada no calendário.A abertura acontece já no sábado, no Uzbequistão, e, além de Vasco Vilaça, Portugal estará representado também por Ricardo Batista (que terminou o Mundial de 2025 no 12.º lugar), Miguel Tiago Silva (18.º) e João Nuno Batista, enquanto no setor feminino, a representação lusa ficará entregue a Maria Tomé, que foi 18.ª posicionada no ano passado.Portugal está a viver um dos melhores momentos da modalidade, encontrando-se numa situação inédita no ranking mundial, com quatro atletas no top 25: Vasco Vilaça é terceiro colocado, Ricardo Batista é 13.º e Miguel Tiago Silva é 21.º na hierarquia masculina, enquanto Maria Tomé é 22.ª na feminina.O desempenho no Mundial de 2026, a 18.ª temporada da divisão de elite da World Triathlon, assume maior importância pelo facto marcar o arranque da qualificação olímpica para Los Angeles2028, ainda que as duas primeiras etapas fiquem de fora destas contas, que só começam a valer a partir da terceira etapa, em Alghero, na Itália.O campeonato terá passagem por Japão, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, China e República Checa, antes da Grande Final, entre 24 e 27 de setembro, em Pontevedra, na Espanha, que terá um sistema bonificado de pontuação, apesar de só contarem os cinco melhores resultados globais para a definição da classificação final.A prova de estafetas disputa-se apenas em quatro das nove etapas da competição, enquanto o campeão do mundo de cada categoria de paratriatlo será decidido numa prova única, com o Mundial desta vertente a realizar-se no fecho da época, em Pontevedra.