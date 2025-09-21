Mundial de Voleibol. Campeã Itália e Bélgica seguem para os quartos de final
A campeã mundial Itália e a Bélgica ‘passearam’ hoje rumo aos quartos de final do Mundial de voleibol, ao vencerem sem permitirem qualquer ‘set’ aos seus adversários, a Argentina e a Finlândia.
As duas seleções juntam-se a Polónia, vice-campeã mundial em título, e a Turquia, completando o primeiro ‘quarteto’ dos ‘quartos’, e quando mais oito seleções, entre as quais Portugal, ainda vão discutir o acesso.
Nos jogos de hoje em Pasay, nas Filipinas, a Itália abriu o dia com uma vitória por 3-0 diante da Argentina, com os parciais de 25-23, 25-20 e 25-22.
Os campeões mundiais já sabem que vão encontrar nos quartos de final a Bélgica, a única seleção que lhes impôs uma derrota neste Mundial, ao perderem por 3-2 na fase de grupos e terminarem a sua poule em segundo, atrás dos belgas.
A Bélgica irá precisamente reencontrar em Itália, mas já a eliminar, em encontro deste Mundial agendado para quarta-feira.
Sem qualquer derrota na fase de grupos, com Ucrânia, Itália e Argélia, a Bélgica teve hoje novo encontro em grande plano, ao eliminar a Finlândia, que tinha sido segunda no grupo C, por 3-0, com 25-21, 25-17 e 25-21.
O Mundial prossegue na segunda-feira, com os encontros dos ‘oitavos’ entre Bulgária e Portugal (08:30 de Lisboa) e Estados Unidos e Eslovénia (13:00), enquanto na terça-feira disputam-se o Tunísia-República Checa e Sérvia-Irão.
Portugal chegou aos ‘oitavos’ como segundo classificado na poule D, atrás de Estados Unidos, e à frente de Cuba e Colômbia.
