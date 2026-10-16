Mundial Hóquei. França na final após bater Portugal no prolongamento

A partida decorreu esta sexta-feira na COP Arena em Assunção, Paraguai. Após um empate 3-3 no tempo regulamentar, a seleção francesa conseguiu marcar mais três golos no prolongamento, carimbando a passagem à final do torneio.





Os gauleses inauguraram o marcador, obrigando a equipa das quinas a correr atrás do prejuízo. Portugal ainda conseguiu dar a volta e esteve na liderança da partida.



Contudo, a França comandada pelos irmãos Di Benedetto e por Marc Rouzé equilibraram as contas e o marcador fixou-se num 3-3 no apito final, arrastando a decisão para os dez minutos de tempo extra.





No prolongamento, a França foi mais forte e marcou dois golos de rejada na primeira metade. Num contra-ataque letal já nos instantes finais, os gauleses fecharam o resultado em 6-3, sentenciando a partida e festejando o apuramento para a final.





Com este resultado, Portugal irá agora discutir o jogo de atribuição do terceiro lugar contra o derrotado da outra meia-final entre a Argentina e a Espanha.

