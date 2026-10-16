Mundial Hóquei. França - Portugal (21h15)

A seleção nacional garantiu o acesso a esta fase após eliminar a congénere de Angola por 5-1 nos quartos de final. Por sua vez, a seleção francesa garantiu as meias-finais com uma goleada expressiva de 9-0 sobre a Suíça.Na outra meia-final da competição, os finalistas serão decididos no confronto entre a Argentina e a Espanha.