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Mundial Hóquei. França - Portugal (21h15)
Portugal defronta a França, esta sexta-feira, nas meias-finais do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, que se realiza no Paraguai.
Pode acompanhar o encontro entre França e Portugal em direto na RTP1.
Pode igualmente seguir a partida entre França e Portugal com relato na RTP Antena 1.
A seleção nacional garantiu o acesso a esta fase após eliminar a congénere de Angola por 5-1 nos quartos de final. Por sua vez, a seleção francesa garantiu as meias-finais com uma goleada expressiva de 9-0 sobre a Suíça.
Na outra meia-final da competição, os finalistas serão decididos no confronto entre a Argentina e a Espanha.
Pode igualmente seguir a partida entre França e Portugal com relato na RTP Antena 1.
A seleção nacional garantiu o acesso a esta fase após eliminar a congénere de Angola por 5-1 nos quartos de final. Por sua vez, a seleção francesa garantiu as meias-finais com uma goleada expressiva de 9-0 sobre a Suíça.
Na outra meia-final da competição, os finalistas serão decididos no confronto entre a Argentina e a Espanha.