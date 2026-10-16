Mundial Hóquei. França - Portugal (21h15)

Mundial Hóquei. França - Portugal (21h15)

Portugal defronta a França, esta sexta-feira, nas meias-finais do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, que se realiza no Paraguai.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Federação de Patinagem de Portugal

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Pode acompanhar o encontro entre França e Portugal em direto na RTP1.

Pode igualmente seguir a partida entre França e Portugal com relato na RTP Antena 1.

A seleção nacional garantiu o acesso a esta fase após eliminar a congénere de Angola por 5-1 nos quartos de final. Por sua vez, a seleção francesa garantiu as meias-finais com uma goleada expressiva de 9-0 sobre a Suíça.

Na outra meia-final da competição, os finalistas serão decididos no confronto entre a Argentina e a Espanha.
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