Mundial Hóquei. Itália - Portugal

Mundial Hóquei. Itália - Portugal

Portugal defronta a Itália na terceira e última jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins.

RTP / Adicionar como fonte informativa
José Coelho - Lusa

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A partida será disputada no COP Arena, no Paraguai, e terá transmissão em direto na RTP1 e relato na RTP Antena 1.

Acompanhe o jogo na RTP1.

Siga aqui a partida com relato na RTP Antena 1.

Depois de vencer a Suíça por 10-0 na estreia e sofrer uma derrota por 4-2 frente à Espanha na segunda jornada, a equipa liderada por Reinaldo Ventura procura garantir o segundo lugar do Grupo A neste duelo decisivo contra os italianos.
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