Mundial Hóquei. Portugal - Angola

Portugal garantiu o segundo lugar do Grupo A após fechar a primeira fase com uma goleada de 4-0 sobre a Itália. A seleção somou duas vitórias e uma derrota frente a Espanha.Angola carimbou a passagem em terceiro lugar do Grupo B depois de conseguir um empate a zero com a França na última jornada. A formação angolana registou ainda um empate com o Chile (2-2) e uma derrota com a Argentina (4-1).