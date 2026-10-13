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Mundial Hóquei. Portugal - Espanha
O grande clássico entre Portugal e Espanha no Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins joga-se, em Assunção, no Paraguai. A partida terá transmissão em direto na RTP1 e com relato na RTP Antena 1.
Acompanhe aqui na RTP1 a transmissão do Portugal-Espanha do Mundial de hóquei em patins.
Pode igualmente acompanhar o encontro entre Portugal e Espanha com relato na RTP Antena 1.
A seleção nacional sénior masculina chega a este duelo do Grupo A motivada após uma estreia triunfal, onde goleou a Suíça por 10-0. O torneio está a decorrer em Assunção, no Paraguai.
Pode igualmente acompanhar o encontro entre Portugal e Espanha com relato na RTP Antena 1.
A seleção nacional sénior masculina chega a este duelo do Grupo A motivada após uma estreia triunfal, onde goleou a Suíça por 10-0. O torneio está a decorrer em Assunção, no Paraguai.