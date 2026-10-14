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Mundial Hóquei. Portugal vence Itália por 4-0
Portugal venceu a Itália, por 4-0, na terceira e última jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, no Paraguai, e assegurou a segunda posição do Grupo A, atrás da Espanha.
Com esta goleada conseguida, a seleção nacional orientada por Reinaldo Ventura recuperou da derrota anterior contra a Espanha, por 4-2.
Com o finalização desta primeira fase, Portugal fica agora à espera pelo desfecho do Grupo B para conhecer o seu adversário nos quartos de final, que será Angola ou Chile.