Mundial sub-17. Santiago Verdi diz que objetivo é vencer Brasil e chegar à final

“[Objetivo é chegar à final?] Claro, isso sempre. É o que temos na mente, é a razão pela qual estamos aqui e trabalhamos todos os dias”, disse o jogador do Vitória de Guimarães, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.



A formação das ‘quinas’ bateu na sexta-feira a Suíça, por 2-0, em jogo dos quartos de final, e vai agora enfrentar o Brasil na luta por um lugar no jogo decisivo da competição, que decorre em Doha, no Qatar.



O dia ficou marcado pela recuperação em ginásio, com os eleitos de Bino Maçães a regressarem aos relvados no domingo.



“Ainda não conseguimos ver muito daquilo que é o Brasil, estamos agora focados na nossa recuperação. O nosso objetivo será sempre igual, que é a vitória”, defendeu.



O jogador defendeu que a equipa está focada na recuperação física para se apresenta na máxima força no jogo marcado para segunda-feira, pelas 16:00 (horas de Lisboa), apontando a alimentação e descanso como fatores essenciais.



“Nós temos muita atenção naquilo que é principalmente o sono e a alimentação, são das coisas mais importantes. Os nossos preparadores físicos dão-nos essa importância e essa atenção naquilo que é a hidratação, alimentação e sono, sendo algo que temos de estar sempre a 100%. Se quisermos ganhar os jogos e estarmos bem fisicamente é algo que nunca podemos falhar”, frisou.



Santiago Verdi deixou ainda elogios ao desempenho da equipa na partida frente à Suíça, referindo que Portugal, atual campeão europeu, conseguiu “anular” uma equipa que não tinha qualquer derrota até ao momento e seguir em frente.



A seleção portuguesa, que tinha caído nos quartos de final em 1995 e 2003, vai disputar pela primeira vez as meias-finais de um Mundial de sub-17, apesar de, em 1989, ter chegado ao terceiro lugar do torneio então disputado no escalão de sub-16.

