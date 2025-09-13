Mundial voleibol. Portugal estreia-se com vitória diante de Cuba

Uma surpresa no início do mundial, com os jogadores a dizerem à RTP que já estão a pensar no próximo embate face aos EUA.Após este triunfo, Portugal iguala os Estados Unidos, que venceram a Colômbia por 3-0, no comando do grupo, ambos com três pontos, sendo que o próximo encontro da equipa portuguesa está agendado para segunda-feira, diante da equipa norte-americana, fechando o grupo na quarta-feira com a Colômbia.