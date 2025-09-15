Mundial Voleibol. Sexteto apura-se para os oitavos, Portugal na luta

No Grupo D, e após ter surpreendido na estreia, ao vencer Cuba por 3-1, Portugal não conseguiu resistir aos Estados Unidos, que imperaram por 3-0 (25-19, 25-22 e 25-17) e assim já estão na próxima fase, já que haviam batido a Colômbia pelo mesmo resultado, igualmente conseguido hoje pelos caribenhos diante dos sul-americanos (25-22, 25-21 e 25-20).



Para seguir em frente, na madrugada de quarta-feira (03:00, horas de Lisboa), Portugal, que voltou ao Mundial passados 23 anos, precisa vencer a Colômbia por 3-0 e esperar por um triunfo dos norte-americanos, ou então que o êxito dos cubanos seja por tangencial 3-2 num embate que se disputa depois, situação que não beneficia os pupilos de João José.



A vice-campeã olímpica Polónia superou o Qatar por 3-0 (25-21, 25-14, 25-19), o mesmo resultado com que os Países Baixos bateram, com extremo equilíbrio, a Roménia (25-23, 26-24 e 26-24), totalizando assim ambos seis pontos e cumprindo com o favoritismo.



O Japão surgia como a formação mais cotada no Grupo G, porém nova derrota por 3-0, agora frente ao Canadá (25-20, 25-23, 25-22) depois da Turquia, acabando ambos qualificados, deixou os nipónicos de fora, tal como a Líbia, que cedeu por 3-1 ante os turcos (25-18, 23-25, 25-14 e 25-16).



A Bulgária continua a afirmar-se como uma das maiores surpresas do torneio, já que, após bater a Alemanha por 3-0, superou a igualmente favorita Eslovénia, por 3-2, mesmo depois de apanhar um susto, ao desperdiçar uma vantagem de 2-0.



Começou por impor fáceis 25-19 e 25-14, porém permitiu a igualdade, com 25-18 e 25-23, acabando por retificar na ‘negra’, com 15-13 que a deixam no primeiro lugar e com a garantia de avançar para a próxima fase da competição.



Assim sendo, e com o Chile já eliminado, sem conseguir meter qualquer set, Eslovénia e Alemanha vão lutar, entre si, pela segunda vaga.

