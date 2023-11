Murches e HC Braga enfrentam Diessbach e Coutras nos "oitavos" da Taça Europeia

O Murches e o HC Braga vão defrontar os suíços do RHC Diessbach e os franceses do Coutras RH, respetivamente, nos "oitavos" da Taça Europeia de hóquei em patins, ditou hoje o sorteio.

A primeira mão da eliminatória está marcada para 16 de dezembro, com ambas as formações portuguesas a jogar em casa na primeira partida.



A decisão sobre quem avança na prova vai ter lugar no dia 24 de janeiro, na Suíça e em França.



Caso se qualifique, o Murches vai encontrar os alemães do Herringen ou os italianos do Folonica, enquanto os bracarenses terão pela frente os franceses do Noisy ou os espanhóis de Voltregà.