Murches ganha para a Taça Europeia de hóquei, HC Braga empata

O jogo, da primeira mão dos oitavos de final da competição, foi disputado no Pavilhão Municipal de Murches e ao intervalo a formação anfitriã já vencia por 4-1.



Gonçalo Nunes, com seis golos (dos quais um de livre e um de recarga a penálti), foi a figura em destaque no Murches, que também chegou ao golo através de Rafa Lourenço, Tomás Moreira e Zé Costa.



Os suíços 'faturaram' através de Xavi Solera e Pascal Kissling, com dois golos cada um.



Em Braga, no Pavilhão de Sequeira, o Hóquei Clube de Braga não conseguiu melhor que o 2-2 na receção ao Coutras, de França, e agora precisa de ganhar na segunda mão, na Gironda, perto de Bordéus.



Depois de 0-0 na primeira parte, os minhotos chegaram a 2-0, com os golos de Vítor Hugo e Jotta. Na reação, os franceses conseguiram marcar por duas vezes também, através de Joaquin Vargas e Sérgio Perez, ambos os golos apontados a um minuto do fim.



Os jogos da segunda mão dos oitavos de final da Taça Europeia de hóquei em patins estão agendados para 20 de janeiro de 2024, com as equipas agora visitantes a passarem a anfitriãs.