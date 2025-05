Mutola pede aposta no desporto feminino

”, disse Mutola, após um encontro que teve com a primeira-drama de Moçambique, Gueta Chapo, em Maputo.De acordo com a antiga atleta moçambicana, o desenvolvimento do desporto no país, principalmente do futebol feminino e do atletismo, pode contribuir para reduzir esta problemática, quando tomada como prioridade para o crescimento integral da juventude.", afirmou.Para apoiar raparigas em situação de vulnerabilidade, Mutola, atualmente com 52 anos, referiu que foram construídos dois lares em Magude, na província de Maputo, sul do país, através da "Fundação Lurdes Mutola", que criou em 2001.”, acrescentou.A atleta ganhou o título olímpico dos 800 metros nos Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália, de 2000, e o título mundial em Edmonton, em 2003, além de vários triunfos em pista livre e coberta ao longo de mais de 15 anos de carreira.Lurdes Mutola recebeu em 2017 o título de doutor "honoris causa" pela Universidade Eduardo Mondlane (UEM), a maior de Moçambique, em reconhecimento pelos seus "feitos nobres e únicos". Em 2008, já tinha recebido do governo moçambicano o título honorífico de "Herói do Trabalho" e no ano seguinte recebeu um doutor "honoris causa" pela Universidade Pedagógica.