Nacionais de natação adaptada com um recorde mundial e mínimo para Paris2024

Logo pela manhã, Vicente Pereira melhorou o recorde do mundo dos 100 mariposa, que já lhe pertencia, nadando a distância em 1.13,07 minutos, 50 centésimos mais rápido do que a marca anterior.



O nadador do Sporting tinha conseguido 1.13,57 minutos em 17 de junho deste ano, em Vichy, França.



De tarde, Daniel Videira, do Gesloures, nadou os 100 costas em 1.20,80 minutos, batendo o recorde nacional e nadando bem abaixo do mínimo paralímpico (1.21,53), num dia em que fixou também novo máximo nacional dos 50 metros costas, na mesma tentativa, com 39,60, e recorde dos 200 mariposa (3.14,02).



Videira é o quinto nadador com mínimos para Paris2024, após Diogo Cancela, Marco Meneses, Tomás Cordeiro e Ivo Rocha, com Portugal a ter já quotas garantidas também no atletismo (quatro) e ciclismo (uma).



Ao todo, os campeonatos nacionais de inverno registaram 26 recordes nacionais, em 32 provas, com o Feira Viva a vencer no plano coletivo.