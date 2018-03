Nacionais natação: Victoria Kaminskaya alcança pela terceira vez mínimos para Europeus

Lusa Comentários 25 Mar, 2018, 18:54 / atualizado em 25 Mar, 2018, 18:54 | Outras Modalidades

Após ter obtido os tempos necessários nos 200 e 400 metros estilos, a nadadora do Estrelas S. João de Brito obteve a marca de 2.29,12 minutos, o que lhe valeu a vitória nos 200 bruços.



Portugal já conta com dez nadadores para os Europeus, que serão disputados em Glasgow, entre 03 a 09 de agosto, sete dos quais conseguiram mínimos nos Nacionais realizados na Madeira.



Além de Kaminskaya, Diana Durães (400 e 800 metros livres), Tamila Holub (1500 livres), Tomás Veloso (400 estilos), Gabriel Lopes (200 estilos), Ana Monteiro (200 mariposa) e Guilherme Pina (1500m livres) juntaram-se a Alexis Santos (200 estilos), João Vital (400 estilos) e Raquel Pereira (200 bruços).



No dia de hoje, José Lopes, do Sporting de Braga, esteve igualmente em evidência ao bater o recorde nacional de juniores sub-18 nos 400 metros livres, que já lhe pertencia, com o tempo de 03.56,78 minutos, o que lhe vale acesso aos Jogos Olímpicos da Juventude e também aos Europeus de juniores.



Do Ginásio de Vila Real, Ana Guedes também bateu o recorde nacional de juniores, mas nos sub-17, nos 50 metros mariposa, no qual o tempo de 27,63 segundos lhe valeu mínimos para os Jogos Olímpicos da Juventude.



Já Raquel Pereira, do Sport Algés e Dafundo, conquistou mínimos (2.29,78 minutos), nos 200 metros bruços, para os Jogos da Juventude, a serem organizados em Buenos Aires, de 06 a 18 de outubro.



Nota ainda nos 200 metros livres, em que Ana Sousa, do Litoral Alentejano, conseguiu o recorde nacional nos juniores sub-16, com o tempo de 2.04,19 minutos, e mínimos para os Europeus de juniores, este último feito igualmente obtido por Letícia André, do Benfica.







Resultados:



- 200 metros costas femininos:



1. Rita Frischknecht (Algés e Dafundo), 2.17,29 minutos.



2. Francisca Azevedo (Algés e Dafundo), 2.20,16.



3. Inês Rocha (Aquático Pacense), 2.20,74.







- 200 metros costas masculinos:



1. Francisco Santos (Sporting), 2.00,10 minutos.



2. João Vital (Sporting), 2.01,04.



3. Viktor Kot (Náutico Marinha Grande), 2.05,16.







- 50 metros mariposa femininos:



1. Ana Guedes (Ginásio de Vila Real), 27,63 segundos.



2. Ana Monteiro (Vilacondense), 27,73.



3. Ana Rodrigues (Sanjoanense), 27,84.







- 50 metros mariposa masculinos:



1. Luiz Pereira (Benfica), 24,61 segundos.



2. Gustavo Madureira (Académica), 25,04.



3. Nuno Quintanilha (Belenenses), 25,12.







- 200 metros bruços femininos:



1. Victoria Kaminskaya (Estrelas S. João de Brito), 2.29,12 minutos.



2. Raquel Pereira (Algés e Dafundo), 2.29,78.



3. Angélica André (Fluvial Portuense), 2.36,62.







- 200 metros bruços masculinos:



1. Alexis Santos (Sporting), 2.17,09 minutos.



2. Rafael Simões (Sporting de Braga), 2.18,50.



3. Nuno Quintanilha (Belenenses), 2.19,36.







- 200 metros livres femininos:



1. Tamila Holub (Sporting de Braga), 2.02,63 minutos.



2. Diana Durães (Benfica), 2.02,82.



3. Ana Sousa (Litoral Alentejano), 2.04,19.







- 400 metros livres masculinos:



1. Igor Mogne (Sporting), 3.55,54 minutos.



2. José Lopes (Sporting de Braga), 3.56,78.



3. Guilherme Pina (Sporting), 3.58,49.