"Nada de especial". Japonês de 102 anos é o mais velho a escalar o Monte Fuji

“Já estive lá e apreciei a vista várias vezes, não foi nada de especial (desta vez). Da última vez, também cheguei ao cume”, acrescentou à AFP.

O antigo criador de gado, nascido em 1923, caiu durante uma escalada em janeiro. Depois, sofreu de zona antes de ser hospitalizado por insuficiência cardíaca.



Apaixonado por caminhadas, ele obrigou-se a uma hora de caminhada por dia e uma escalada de montanha por semana como treino. No entanto, a preparação este ano foi difícil.





A condição física preocupava a família, mas Kokichi Akuzawa estava determinado.



“A sua recuperação foi tão rápida que os médicos ficaram surpreendidos”, explicou à AFP a filha de 75 anos.





A escalada do Monte Fuji levou três dias e duas noites em refúgios. Para acompanhá-lo nessa façanha, ele contou com a companhia de uma das netas que é enfermeira.





Questionado sobre um possível projeto de voltar a escalar o Monte Fuji, Akuzawa, voluntário num centro de cuidados para idosos e professor de pintura, respondeu categoricamente “não”.







c/ AFP