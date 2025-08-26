"Nada de especial". Japonês de 102 anos é o mais velho a escalar o Monte Fuji
A proeza, realizada no início de agosto, acaba de ser reconhecida pelo Guinness World Records. "Tenho mais seis anos do que da última vez que subi", disse Kokichi Akuzawa à AFP na segunda-feira à noite. Em 2019, este japonês já tinha subido ao cume de 3.776 metros.
“Já estive lá e apreciei a vista várias vezes, não foi nada de especial (desta vez). Da última vez, também cheguei ao cume”, acrescentou à AFP.
O antigo criador de gado, nascido em 1923, caiu durante uma escalada em janeiro. Depois, sofreu de zona antes de ser hospitalizado por insuficiência cardíaca.
Apaixonado por caminhadas, ele obrigou-se a uma hora de caminhada por dia e uma escalada de montanha por semana como treino. No entanto, a preparação este ano foi difícil.
A condição física preocupava a família, mas Kokichi Akuzawa estava determinado.
“A sua recuperação foi tão rápida que os médicos ficaram surpreendidos”, explicou à AFP a filha de 75 anos.
A escalada do Monte Fuji levou três dias e duas noites em refúgios. Para acompanhá-lo nessa façanha, ele contou com a companhia de uma das netas que é enfermeira.
Questionado sobre um possível projeto de voltar a escalar o Monte Fuji, Akuzawa, voluntário num centro de cuidados para idosos e professor de pintura, respondeu categoricamente “não”.
c/ AFP