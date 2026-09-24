Nadador de 17 anos bate recorde mundial dos 200 metros bruços

(Com Lusa)

O nadador nipónico, de 17 anos, conquistou a medalha de ouro e retirou 65 centésimos de segundo ao anterior recorde mundial, de 2.05,48, que pertencia ao chinês Qin Haiyang - não participou nos 200 metros bruços nestes Jogos Asiáticos - desde julho de 2023.“O meu objetivo sempre foi quebrar o recorde mundial, então estou muito feliz por ter conseguido”, afirmou Ohashi, que já tinha conquistado esta semana a medalha de ouro nos 100 metros bruços, em igualdade com o chinês Dong Zhihao.Na final dos 200 metros, o japonês assumiu o controlo da prova desde o início e terminou com uma vantagem de 3,84 segundos sobre o quirguiz Denis Petrashov, medalha de prata.Ohashi estabeleceu, assim, uma diferença clara para a concorrência, tendo como principal referência durante a prova o tempo que lhe permitiria superar o anterior máximo mundial.“O meu próximo objetivo é ganhar a medalha de ouro no Campeonato Mundial no ano que vem e depois a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos”, em 2028, em Los Angeles, afirmou o japonês.