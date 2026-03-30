Nadador Diogo Ribeiro soma mais dois títulos, Sporting renova recorde dos 4x100 livres

No terceiro de quatro dias de competições, o nadador do Benfica começou por triunfar nos 50 mariposa, ao cronometrar 23,05 segundos, longe dos 22,77 do máximo luso por si detido, antes de ajudar os ‘encarnados’ a dominar os 4x100 livres, com 3.23,08 minutos, numa estafeta formada também por Tomás Januário, Gustavo Carvalhais e Miguel Nascimento.



Diogo Ribeiro, de 21 anos, já tinha vencido na sua cidade-natal os títulos nacionais dos 50 livres e dos 100 mariposa e ficou feliz pelo rendimento nos 50 mariposa, apesar de ainda não se sentir na plenitude.



“Quando se consegue baixar dos 23 segundos já podemos sair com uma medalha num Europeu ou Mundial. Por isso, estou muito feliz pela marca de hoje, ao contrário dos dois primeiros dias. Importante é ter a cabeça no sítio”, reconheceu o bicampeão do mundo dos 50 e 100 mariposa em Doha2024, no Qatar, citado pela Federação Portuguesa de Natação (FPN).



Diogo Ribeiro, que conquistou igualmente a medalha de prata nos 50 mariposa nos Mundiais Fukuoka2023, no Japão, mostrou-se determinado em “afinar os últimos detalhes e continuar a trabalhar bem” para os Europeus Paris2026, agendados para decorrer entre 31 de julho e 16 de agosto na capital de França, onde fez a estreia em Jogos Olímpicos há dois anos.



“O objetivo é continuar a treinar e estar presente em competições com as grandes estrelas mundiais, em vez de competir apenas em Europeus, Mundiais e Jogos. Servirá para perceber os adversários e como reagir e contra-atacar”, explicou, dias antes de prosseguir a preparação na Suécia.



Além do duplo título de Diogo Ribeiro, o dia ficou marcado pelo novo recorde nacional nos 4x100 livres, protagonizado por Maria Moura, Carolina Viana, Laura Barbeiro e Anna Fomina ao fim de 3.50,23 minutos.



O quarteto do Sporting retirou quase um segundo ao anterior máximo, de 3.51,11 minutos, que já pertencia às ‘leoas’ e vigorava desde abril de 2025.



Outra vencedora do dia foi Mariana Cunha (Colégio Efanor), ao impor-se nos 50 mariposa em 27,09 segundos, já depois de arrebatar os 100 e 200 na mesma disciplina, ao passo que Madalena Cerdeira (Sporting) triunfou nos 100 bruços, com 1.11,10 minutos.



Francisca Martins (Foca Quinta da Lixa) e Diana Durães (Benfica) gastaram 2.00,37 e 8.54,39 minutos para se superiorizarem nos 200 livres e os 800 livres, distâncias das quais são recordistas lusas, respetivamente.



Em masculinos, Gabriel Lopes (Louzan) juntou o título dos 100 bruços ao dos 200 estilos, com 1.02,65 minutos, e Gustavo Ribeiro (Benfica) foi o mais rápido nos 200 livres, ao gastar 1.50,75, tendo Yuri Fomin (Algés e Dafundo) sobressaído nos 400 estilos, ao fim de 4.31,00.



Os campeonatos nacionais de juniores e seniores de natação em piscina longa começaram no sábado e terminam na terça-feira, reunindo mais de 500 atletas, de 79 clubes, no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra.



