Nadador João Costa iguala recorde nacional dos 50 metros costas em Fukuoka

O nadador do Vitória de Guimarães cumpriu a distância em 25,28 segundos, o mesmo tempo registado pelo já retirado Alexis Santos em 17 de maio de 2021, nas eliminatórias do Europeu de Budapeste (Hungria).



Apesar de ter igualado o recorde nacional dos 50 metros costas, João Costa, o único nadador português em ação hoje em Fukuoka, falhou o acesso às meias-finais, que ‘encerrou’ nos 25,11 segundos.



Na segunda-feira, Costa garantiu um lugar nos Jogos Olímpicos Paris2024, ao bater o recorde nacional dos 100 metros costas nas eliminatórias dos Mundiais de natação.



O luso nadou em 53,71 segundos, abaixo da marca de qualificação olímpica (53,74), melhorando igualmente o seu anterior recorde nacional, que era de 53,87, e qualificando-se para as meias-finais, fase em que foi 16.º.