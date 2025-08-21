Nadador Miguel Oliveira bate recorde nacional de juvenis nos 50 metros costas
O nadador português Miguel Oliveira estabeleceu hoje um novo recorde nacional de juvenis nos 50 metros costas, no decorrer das eliminatórias do Mundial de juniores, em Otopeni, na Roménia.
Miguel Oliveira, de 16 anos, terminou as eliminatórias com 26,22 segundos, que lhe deu o 21.º tempo (5.º da sua idade), superando o anterior máximo de Portugal de juvenis que já lhe pertencia, fixado em 26,29 a 25 de julho, em Coimbra.
A passagem à meia-final dos 50 metros costas do Mundial (World Aquatics Junior Swimming Championships) encerrou em 25,97 segundos, tendo o melhor tempo pertencido ao norte-americano Gavin Keogh (25,18), entre 87 nadadores.
A portuguesa Zara Rojas concluiu as eliminatórias dos 50 metros mariposa com o 31.º tempo (27,55 segundos) entre 103 nadadoras. O apuramento para a meia-final fechou na marca de 27,14, com o melhor tempo a ser obtido pela japonesa Mizuki Hirai.
Os nadadores portugueses presentes em Otopeni voltam a competir no sábado, com Gonçalo Azevedo nos 100 metros livres e Zara Rojas nos 100 metros mariposa.
