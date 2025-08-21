Nadador Miguel Oliveira bate recorde nacional de juvenis nos 50 metros costas

Miguel Oliveira, de 16 anos, terminou as eliminatórias com 26,22 segundos, que lhe deu o 21.º tempo (5.º da sua idade), superando o anterior máximo de Portugal de juvenis que já lhe pertencia, fixado em 26,29 a 25 de julho, em Coimbra.



A passagem à meia-final dos 50 metros costas do Mundial (World Aquatics Junior Swimming Championships) encerrou em 25,97 segundos, tendo o melhor tempo pertencido ao norte-americano Gavin Keogh (25,18), entre 87 nadadores.



A portuguesa Zara Rojas concluiu as eliminatórias dos 50 metros mariposa com o 31.º tempo (27,55 segundos) entre 103 nadadoras. O apuramento para a meia-final fechou na marca de 27,14, com o melhor tempo a ser obtido pela japonesa Mizuki Hirai.



Os nadadores portugueses presentes em Otopeni voltam a competir no sábado, com Gonçalo Azevedo nos 100 metros livres e Zara Rojas nos 100 metros mariposa.