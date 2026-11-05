Nadador Miguel Oliveira campeão nos 50 metros costas

Apurado para a final com o segundo melhor tempo das eliminatórias, Oliveira cumpriu a prova em 25,69 segundos, o mesmo tempo gasto por Papatheodorou. O bronze foi para o belga Alexander Van Hoey Billiet (25,91).

O nadador do Vitória de Guimarães, de 17 anos, somou hoje a sua segunda medalha em Dakar2026, após ter sido bronze nos 100 metros costas, e ampliou para quatro os `metais` de Portugal nesta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude.