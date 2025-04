Nadador tunisino Ahmed Hafnaoui suspenso por 21 meses devido a infrações antidoping

“A AQIU confirma que o nadador tunisino Ahmed Hafnaoui aceitou uma suspensão de 21 meses, válida de 11 de abril de 2024 a 10 de janeiro de 2026, por violação das regras antidoping. Hafnaoui admitiu ter cometido três falhas de localização num período de 12 meses”, lê-se numa nota publicada esta semana no sítio oficial da AQIU na Internet.



Ao deixar de atualizar os dados sobre os seus locais de treino e viagens numa plataforma criada para o efeito, de modo a ser poder submetido a testes antidoping surpresa fora do período competitivo, o atleta viu anulados todos os seus resultados desde abril de 2024.



Ahmed Hafnaoui falhará os próximos Mundiais, agendados para decorrerem entre 27 de julho e 03 de agosto, em Singapura, nos quais procuraria reconquistar os títulos logrados em 2023 nas distâncias de 800 e 1.500 livres - foi ainda medalha de prata nos 400 livres.



O tunisino, de 22 anos, não competiu em Paris2024, por lesão, e falhou a defesa do título dos 400 metros livres atingido em Tóquio2020, quando partira para a decisão com o pior tempo entre os finalistas, numa edição decorrida em 2021, face à pandemia de covid-19.