Nadadora Camila Rebelo também revalida título nos 100 metros costas

Camila Rebelo, de 23 anos, ganhou em 1.00,37 minutos, um novo recorde dos campeonatos, superando as italianas Federica Toma, prata, em 1.00,74, e Martina Biasioli, bronze, em 1.01,12.

A agora bicampeã dos 100 e 200 metros costas conquistou a 16.ª medalha da Missão portuguesa em Taranto2026, e a sexta de ouro, às quais se juntam quatro pratas e seis bronzes, e a 65.ª de Portugal em Jogos do Mediterrâneo, incluindo 16 ouros.

Na natação, Portugal conta agora sete medalhas em Taranto2026 (três de ouro, uma de prata e três de bronze) e 20 em Jogos do Mediterrâneo (seis de ouro, seis de prata e oito de bronze).