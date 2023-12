Nadadora Camila Ribeiro na final dos 100 costas e mais dois recordes no Europeu

Cada vez mais a maior referência da natação portuguesa em Otopeni, Camila Rebelo, que já tinha batido por três vezes o recorde nacional dos 200 metros costas e foi quinta classificada na final desta prova, fez história também nos 100 metros, garantindo a final no sábado.

A atleta de 20 anos tinha chegado às meias-finais com 59,20 segundos, o 13.º melhor registo das eliminatórias, mas, nas `meias`, baixou mais de um segundo a essa marca, 58,14, ganhando o direito a nadar a prova das medalhas, com o oitavo tempo.

Rafaela Azevedo era a detentora do anterior melhor registo luso, com 58,39, obtidos em 14 novembro de 2021, em Albufeira.

De manhã, Diogo Ribeiro conseguiu 22,95 segundos nos 50 mariposa, recorde português que lhe valeu o 12.º tempo, e na meia-final até melhorou essa marca, para os 22,71, contudo, por meros três centésimos de segundo, o luso de 19 anos conseguiu somente a nona marca, sendo o primeiro reserva.

Nos 100 mariposa femininos, Mariana Cunha e Ana Guedes falharam a qualificação para as `meias`, ao terminarem com o 18.º (ainda assim segunda reserva) e 24.º tempos, respetivamente, com 58,54 e 59,55 segundos.

Também nos 100 mariposa, Miguel Nascimento ficou afastado, ao obter a 21.ª marca, com 23,42 segundos.

No sábado, Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento vão competir nos 100 metros livres, João Costa nos 200 costas, Francisca Martins nos 200 livres, enquanto Ana Guedes e Mariana Cunha vão alinhar nos 500 mariposa.