Nadadora campeã olímpica australiana Ariarne Titmus termina carreira aos 25 anos

Titmus efetuou uma pausa na carreira após Paris2024, onde se sagrou campeã olímpica dos 400 e 4x200 metros livres, mas tinha manifestado a intenção de regressar à competição a tempo de preparar a participação nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.



“Foi uma decisão difícil, muito difícil, mas com que estou feliz por ter tomado. Sempre adorei a natação, é a minha paixão desde que era criança. Esta pausa fez-me perceber que algumas coisas que sempre foram importantes na minha vida se tornaram um pouco mais importantes do que a natação”, explicou.



A australiana, que tem igualmente quatro títulos mundiais, sagrou-se campeã nas provas de 200 e 400 metros livres em Tóquio2020, tendo ainda conquistado três medalhas de prata e uma de bronze naquelas duas edições dos Jogos Olímpicos.

