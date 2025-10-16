Nadadora campeã olímpica australiana Ariarne Titmus termina carreira aos 25 anos

Lusa
Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

A nadadora australiana Ariarne Titmus, que conquistou quatro medalhas de ouro olímpicas e é a recordista mundial dos 200 metros livres, anunciou hoje o fim da carreira, aos 25 anos, através de uma mensagem publicada nas redes sociais.

Titmus efetuou uma pausa na carreira após Paris2024, onde se sagrou campeã olímpica dos 400 e 4x200 metros livres, mas tinha manifestado a intenção de regressar à competição a tempo de preparar a participação nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.

“Foi uma decisão difícil, muito difícil, mas com que estou feliz por ter tomado. Sempre adorei a natação, é a minha paixão desde que era criança. Esta pausa fez-me perceber que algumas coisas que sempre foram importantes na minha vida se tornaram um pouco mais importantes do que a natação”, explicou.

A australiana, que tem igualmente quatro títulos mundiais, sagrou-se campeã nas provas de 200 e 400 metros livres em Tóquio2020, tendo ainda conquistado três medalhas de prata e uma de bronze naquelas duas edições dos Jogos Olímpicos.
