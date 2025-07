Nadadora Francisca Martins sagra-se campeã mundial universitária de 400 metros livres

A nadadora do FOCA, que estará nos Mundiais de Singapura, chegou aos 300 metros já em lugar de pódio, mas atrás da nadadora dos Estados Unidos, que ultrapassou na parte final, para triunfar em 4.07,50, contra 4.07,56 de Cavan Viola Gormsen.

A marca de Francisca Martins é novo recorde nacional, superando os 4.08,58 que tinha desde 21 de maio deste ano, em Barcelona.

No sábado, a nadadora já tinha sido vice-campeã nos 800 livres, com um recorde pessoal de 8.30,76 minutos.

Esteve também muito bem nos 200 metros livres, sem medalha mas com recorde nacional superado. Nessa final, foi quarta com a marca de 1.57,85, a 27 centésimos do bronze.

O recorde era dela também e fora estabelecido na véspera, em que fora a segunda mais rápida, com 1.58,49.

No último dia de natação dos Jogos Mundiais Universitários Ana Fomina também esteve nos 400 metros livres, mas ficou-se pela fase de séries, de manhã, com o tempo de 4.19,18 e o 14.º lugar da classificação.

Ricardo Santos, na final dos 200 metros costas, foi sétimo classificado, com o tempo de 1.59,25.

O americano Daniel Diehl venceu (1.55,91), seguido de muito perto do compatriota David King (1.56,00).

Portugal passa a ter três medalhas nos Jogos Mundiais Universitários, juntando-se as medalhas de Francisca Martins ao título de Agate Sousa, no salto em comprimento.