Nadadora Kate Douglass fixa recorde mundial dos 50 m livres em 23,49 segundos

Kate Douglas recuperou o recorde à sua compatriota Gretchen Walsh, que a tinha ultrapassado com uma marca de 23,55 segundos, em 28 de junho, durante o Troféu Settecolli, em Roma, nove dias depois de Douglas ter feito 23,59.



"Definitivamente, não estava à espera disso. Ainda acho que há coisas que posso limar”, disse Douglas, 12 horas depois de, na estafeta de 4x100 metros livres, ter feito a segunda melhor marca de sempre.



