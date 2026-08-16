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Natação
Nadadora Kate Douglass volta a fixar recorde mundial dos 50 metros livres
A norte-americana Kate Douglass fixou um novo recorde mundial dos 50 metros livres, no sábado, batendo a marca que a própria tinha imposto horas antes, nos Campeonatos Pan-Pacíficos de natação, em Irvine, nos Estados Unidos.
Na final da distância, Douglass, de 24 anos, cronometrou 23,19 segundos para vencer a medalha de ouro, menos de 12 horas depois de ter fixado um novo máximo, nas eliminatórias, com 23.49.
Vencedora de duas medalhas olímpicas de ouro e duas de prata em Paris2024 – nenhum das quais nos 50 metros livres -, a norte-americana tinha perdido o recorde mundial desta distância para a compatriota Gretchen Walsh (23,55), no final de junho.
Na final dos 50 livres dos Campeonatos Pan-Pacíficos, Walsh ficou com a prata, com 23,74 segundos, enquanto a australiana Meg Harris, campeã mundial em título, arrecadou o bronze, com 23,89.
Vencedora de duas medalhas olímpicas de ouro e duas de prata em Paris2024 – nenhum das quais nos 50 metros livres -, a norte-americana tinha perdido o recorde mundial desta distância para a compatriota Gretchen Walsh (23,55), no final de junho.
Na final dos 50 livres dos Campeonatos Pan-Pacíficos, Walsh ficou com a prata, com 23,74 segundos, enquanto a australiana Meg Harris, campeã mundial em título, arrecadou o bronze, com 23,89.