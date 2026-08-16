Nadadora Kate Douglass volta a fixar recorde mundial dos 50 metros livres

Na final da distância, Douglass, de 24 anos, cronometrou 23,19 segundos para vencer a medalha de ouro, menos de 12 horas depois de ter fixado um novo máximo, nas eliminatórias, com 23.49.



Vencedora de duas medalhas olímpicas de ouro e duas de prata em Paris2024 – nenhum das quais nos 50 metros livres -, a norte-americana tinha perdido o recorde mundial desta distância para a compatriota Gretchen Walsh (23,55), no final de junho.



Na final dos 50 livres dos Campeonatos Pan-Pacíficos, Walsh ficou com a prata, com 23,74 segundos, enquanto a australiana Meg Harris, campeã mundial em título, arrecadou o bronze, com 23,89.



