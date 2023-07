Nadadora lituana Ruta Meilutyte defende título nos 50 bruços com novo recorde mundial

Depois de, no sábado, ter igualado o recorde do Mundo quando nadou as meias-finais, Meilutyte retirou hoje 14 centésimas ao anterior registo, que ‘partilhava’ com a italiana Benedetta Pilato, que nadou a distância em 29,30 em 2021.



A lituana de 26 anos venceu a prova com autoridade, sendo 78 centésimas mais rápida do que a norte-americana Lily King (29,94), que ficou com a prata. A anterior recordista mundial Benedetta Pilato conquistou o bronze, nadando em 30,04.



Esta é a segunda medalha de ouro para Meilutyte nos Mundiais de Fukuoka, depois do triunfo nos 100 metros bruços.



A nadadora lituana deu-se a conhecer com 15 anos, nos Jogos Olímpicos Londres2012, onde ganhou o ouro nos 100 metros bruços, repetindo o feito um ano depois, nos Mundiais de Barcelona.



Em 2019, retirou-se da competição, na sequência de uma suspensão de dois anos, por ter falhado três controlos antidoping, regressando às piscinas dois anos depois. Com os resultados em Fukuoka, Meilutyte torna-se a grande favorita nos bruços para os Jogos Olímpicos Paris2024.



A nova marca nos 50 bruços é o 10.º recorde mundial estabelecido nos Mundiais de Fukuoka, que hoje terminam.