Nadadora Mafalda Rosa 23.ª nos cinco quilómetros de águas abertas nos Mundiais

A nadadora lusa, que tinha sido sétima na distância de 10 quilómetros, admitiu que a competição não lhe correu tão bem, justificando que ficou "presa" entre outras nadadoras e que isso lhe custou lugares.



“A partida foi bastante caótica, o que me deixou 'presa' entre várias atletas e acabei por perder algumas posições. Quanto à participação no Mundial, penso que ainda assim foi excelente, mesmo que hoje não tenha corrido tão bem, foi mais perfeito o resultado dos 10 quilómetros, mesmo com as condições, de adiamentos de prova”, disse no final a portuguesa.



A distância foi ganha pela australiana Moesha Johnson (01:02.02,30) e a prata pertenceu à italiana italiana Ginevra Taddeucci (1:02.02,30), nadadoras que repetiram os resultados que tinham alcançado na quarta-feira nos 10 quilómetros.



Masculinos discretos



Em masculinos, também o alemão Florian Wellbrock, campeão olímpico em Tóquio2020, e o italiano Gregorio Paltrinieri, ouro nos 1.500 metros dos Jogos do Rio2016, repetiram o ouro (57.26,40 minutos) e prata dos 10 quilómetros (a 2,90 segundos).



Os portugueses Diogo Cardoso e Tiago Campos foram 30.º e 52.ºs classificados, respetivamente.



“Naturalmente ainda havia alguma fadiga acumulada dos 10 km. Tentei dar o meu melhor mas a prova foi muito rápida desde o inicio. Acabei por ficar num segundo grupo e lutei por ficar mais à frente possível. Penso que foi um bom resultado dentro do que estava à espera”, considerou no final Diogo Cardoso, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Natação.