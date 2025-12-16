Nadadora Mariana Cunha bate recorde nacional dos 100 metros mariposa

A nadadora Mariana Cunha estabeleceu hoje um novo recorde nacional dos 100 metros mariposa, enquanto o Sport Algés e Dafundo conseguiu também a melhor marca na estafeta feminina dos 4x50 metros estilos, durante os campeoantos de Portugal.

Foto: Mariana Cunha - Instagram

No último dia da competição que decorreu em Leiria, Mariana Cunha nadou os 100 metros mariposa em 57,93 segundos, baixando a marca de 58,01, da qual já era detentora, que estava em vigor desde 2023.

“Já há dois anos que estava à espera de baixar o meu recorde, por isso sinto-me bastante feliz. Estava a precisar de baixar esta barreira para fortalecer-me psicologicamente e este resultado vai dar-me bastantes forças para a época de piscina longa”, disse.

Na segunda-feira, Mariana Cunha tinha igualado o seu recorde nacional dos 100 metros estilos.

Mariana Marques, Margarida Lopes, Carolina Silva e Erica Amador também conseguiram um novo recorde para o Sport Algés e Dafundo nos 4x50 metros estilos, fixado agora em 1.51,70 minutos, retirando quase quatro segundos ao anterior máximo que já era pertença do clube, desde 2018.

Camila Rebelo foi a nadadora que mais títulos conquistou em Leiria, juntando aos 50, 100 e 200 metros costas os cetros dos 200 e 400 estilos.

“É o culminar de duas semanas com muita intensidade competitiva. O objetivo era sempre melhorar a cada etapa e chegar ao nacional em Portugal, divertir-me ao máximo e fazer as melhores prestações possíveis”, congratulou-se.
