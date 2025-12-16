Mais Modalidades
Nadadora Mariana Cunha bate recorde nacional dos 100 metros mariposa
A nadadora Mariana Cunha estabeleceu hoje um novo recorde nacional dos 100 metros mariposa, enquanto o Sport Algés e Dafundo conseguiu também a melhor marca na estafeta feminina dos 4x50 metros estilos, durante os campeoantos de Portugal.
No último dia da competição que decorreu em Leiria, Mariana Cunha nadou os 100 metros mariposa em 57,93 segundos, baixando a marca de 58,01, da qual já era detentora, que estava em vigor desde 2023.
“Já há dois anos que estava à espera de baixar o meu recorde, por isso sinto-me bastante feliz. Estava a precisar de baixar esta barreira para fortalecer-me psicologicamente e este resultado vai dar-me bastantes forças para a época de piscina longa”, disse.
Na segunda-feira, Mariana Cunha tinha igualado o seu recorde nacional dos 100 metros estilos.
Mariana Marques, Margarida Lopes, Carolina Silva e Erica Amador também conseguiram um novo recorde para o Sport Algés e Dafundo nos 4x50 metros estilos, fixado agora em 1.51,70 minutos, retirando quase quatro segundos ao anterior máximo que já era pertença do clube, desde 2018.
Camila Rebelo foi a nadadora que mais títulos conquistou em Leiria, juntando aos 50, 100 e 200 metros costas os cetros dos 200 e 400 estilos.
“É o culminar de duas semanas com muita intensidade competitiva. O objetivo era sempre melhorar a cada etapa e chegar ao nacional em Portugal, divertir-me ao máximo e fazer as melhores prestações possíveis”, congratulou-se.
