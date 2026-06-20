Nadadora Mayra Santos conclui travessia a nado entre Madeira e Porto Santo

A atleta luso-brasileira partiu da Ponta de São Lourenço, na ilha da Madeira, às 06:16 de hoje, chegando à praia da Calheta, no Porto Santo, às 18:57.



Em 2019, Mayra Santos cumpriou a distância no sentido inverso, partindo do Porto Santo e com meta na ilha da Madeira, tendo gastado o tempo de 12:07.20 horas.

