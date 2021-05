Nadadora Tamila Holub na final dos 1.500 metros dos Europeus com a terceira marca

Holub terminou em terceiro a sua série, que foi a mais rápida das três disputadas, com o tempo de 16.15,50 minutos, que correspondeu ao terceiro melhor ‘crono’ geral, atrás da italiana Simona Quadarella (16.05,60) e da húngara Viktoria Mihalyvari (16.14,02).



Diana Durães, que nadou a mesma distância, terminou a sua série na quinta posição, com o tempo de 16.31,97 minutos, e foi eliminada com a 11.ª melhor marca entre as 23 nadadoras em competição.



A jornada ficou ainda marcada pela passagem às semifinais de Viktoria Kaminskaya e Raquel Pereira nos 200 metros bruços, respetivamente, com os tempos de 2.25,90 e 2.27,25 minutos, correspondentes ao 11.º e 16.º da tabela geral.



Tomás Veloso, nos 200 metros livres, foi eliminado ao terminar em quarto da sua série, com o tempo de 1.51,10 minutos, correspondente ao 47.º registo, entre 76 nadadores, tal como Rafaela Azevedo, que foi oitava da sua série dos 100 metros costas, com 1.01,32 minutos (20.º da geral, entre 48 nadadoras).



Portugal está representado por 16 nadadores nos Campeonatos da Europa, a decorrerem até ao próximo domingo, em Budapeste, com a ambição de chegar às finais e de conseguir aumentar as cinco presenças já asseguradas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.