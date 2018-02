Nadadora Victoria Kaminskaya vence 400 m estilos no Meeting de Uster

Lusa 04 Fev, 2018, 18:28 | Outras Modalidades

A atleta olímpica, do Estrelas São João de Brito, 'brilhou' em Zurique, ao vencer com um tempo de 4.46,48 minutos, um novo recorde do 'meeting', à frente da britânica Katie Matts e da portuguesa Diana Durães, que conseguiu o terceiro lugar com um tempo de 4.53,81.



A nadadora do Benfica foi ainda sétima na final dos 200 metros livres, com um tempo de 2.03,73 minutos, depois de no sábado já ter vencido uma medalha de prata, nos 400 metros livres.



Num dia 'cheio' para Portugal, que esteve representado com uma seleção de seis nadadores, também Raquel Pereira (Algés e Dafundo) conseguiu o bronze, nos 200 bruços (2.31,57), atrás da britânica Jocelyn Ulyett, vencedora com 2.28,84, e da suíça Lisa Mamie (2.31,51).



No último lugar do pódio terminou João Vital (Sporting), terceiro nos 400 metros estilos, à frente de Gabriel Lopes, quarto classificado. O nadador do Louzan foi ainda oitavo nos 100 metros mariposa.



Já Miguel Nascimento, que no sábado tinha conquistado uma medalha de prata nos 400 metros estilos e uma de bronze nos 200 mariposa, juntou mais um pódio ao seu pecúlio, ao terminar em terceiro os 200 metros livres, com um tempo de 1.50,77.



A seleção portuguesa terminou a prova suíça com um total de nove medalhas, uma de ouro, três de prata e cinco de bronze, com todos os nadadores a conseguirem pelo menos um pódio.