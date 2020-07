Nadadores brasileiros em Rio Maior mas a pensar em Tóquio2020

O Comité Olímpico do Brasil (COB) está em Portugal a preparar os Jogos Olímpicos Tóquio2020 e, entre os atletas a estagiar em Rio Maior, estão as esperanças "canarinhas" da natação e da natação sincronizada.Entrar por estes dias na piscina do Centro de Alto Rendimento (CAR) de Rio Maior é como fazer uma viagem ao Brasil sem sair de Portugal, tantos são os atletas "canarinhos" dentro de água.Por esta altura, era suposto estes atletas estarem a nadar em Tóquio, mas a pandemia de covid-19 e o consequente adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021 trouxe-os até Rio Maior, onde estão a fazer um estágio de regresso à preparação para a competição olímpica.Dentro de água encontramos alguns dos maiores nomes da natação brasileira, como, medalha de ouro nos 100 metros livres nos Jogos Pan Americanos de 2019 e um dos finalistas olímpicos no Rio2016, que disse à agência Lusa que vir para Portugal nesta fase foi o melhor que podia ter acontecido.”, diz o atleta brasileiro, que luta ainda pelo apuramento para Tóquio e que daqui por um ano quer mais do que repetir a final alcançada em 2016.”, diz confiante.Quanto à preparação, Marcelo admite que a pandemia foi um “tropeção” nos planos que tinha delineado, mas encara o adiamento como algo “positivo”.“Estávamos numa fase muito boa de treino e interromper como aconteceu pode ser uma frustração. Mas, por outro lado, é a hipótese de termos mais um ano para melhorar em alguma coisa em que não estávamos tão bem. É mais um ano para melhorar e chegar ainda melhor aos Jogos Olímpicos”, acredita o nadador.





"Sincronizada"mantém a ambição







É o mesmo sentimento de, uma das três nadadoras que lutam por uma de duas vagas na dupla de natação sincronizada brasileira. Depois de ter estado em Londres2012 e vibrado com o Rio2016, Luísa quer repetir a presença nos Jogos Olímpicos, desta feita em Tóquio.”, disse à Lusa a brasileira, que acredita que a pandemia lhe dará a ela e às colegas “mais tempo de treino para estarem ainda melhor”.“Temos de ver o lado positivo. No nado artístico temos de estar muito iguais, por isso, mais um ano de treino significa voltar com mais foco e harmonia para conseguir estar a 100% dentro da piscina, estarmos perfeitas em todos os detalhes”, diz a atleta de 24 anos.Para já, é em Rio Maior que Luísa aperfeiçoa a coreografia dentro de água, e o balanço não podia ser mais positivo.”, termina.O COB trouxe para estagiar em Portugal, no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Rio Maior, 72 atletas, com o intuito de recomeçar a preparação para a participação olímpica em Tóquio2020, depois da interrupção e mudanças provocadas pela pandemia de covid-19.Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, estando marcados para decorrer de 23 de julho a 8 de agosto do próximo ano.