Nadadores lusos ficaram pelas eliminatórias dos 3kms sprint em águas abertas

A nadadora do Sporting foi 13.ª (19.27 minutos) na segunda eliminatória feminina, falhando por três posições a ida às meias-finais, a apenas cinco segundos da 10.ª, a argentina Candela Giordanino (19.22).



Disputada em formato de eliminação, a prova contou com duas baterias de eliminatórias, com os 10 nadadores mais rápidos a garantirem a passagem à meia-final, antes de serem definidas as 10 vagas para a final.



Também em femininos, Carolina Viana, na primeira eliminatória, foi 16.ª, com 19.32, a 22 segundos da meia-final.



Em masculinos, Diogo Cardoso foi 14.º na primeira bateria (17.20), na qual foi seguido por Bruno Loureiro, em 15.º (17.21), Francisco Amaral, em 23.º (17.49), e Duarte Marques em 24.º (17.50).



No segundo ‘heat’, Tomás Sarreira terminou no 18.º posto, com 17.55.



