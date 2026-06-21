Mais Modalidades
Natação
Nadadores lusos ficaram pelas eliminatórias dos 3kms sprint em águas abertas
Os nadadores portugueses ficaram hoje pela fase de eliminatórias da prova de três quilómetros sprint da quarta etapa da Taça do Mundo de águas abertas, em Setúbal, com Mariana Mendes a ser a mais bem classificada.
A nadadora do Sporting foi 13.ª (19.27 minutos) na segunda eliminatória feminina, falhando por três posições a ida às meias-finais, a apenas cinco segundos da 10.ª, a argentina Candela Giordanino (19.22).
Disputada em formato de eliminação, a prova contou com duas baterias de eliminatórias, com os 10 nadadores mais rápidos a garantirem a passagem à meia-final, antes de serem definidas as 10 vagas para a final.
Também em femininos, Carolina Viana, na primeira eliminatória, foi 16.ª, com 19.32, a 22 segundos da meia-final.
Em masculinos, Diogo Cardoso foi 14.º na primeira bateria (17.20), na qual foi seguido por Bruno Loureiro, em 15.º (17.21), Francisco Amaral, em 23.º (17.49), e Duarte Marques em 24.º (17.50).
No segundo ‘heat’, Tomás Sarreira terminou no 18.º posto, com 17.55.
Disputada em formato de eliminação, a prova contou com duas baterias de eliminatórias, com os 10 nadadores mais rápidos a garantirem a passagem à meia-final, antes de serem definidas as 10 vagas para a final.
Também em femininos, Carolina Viana, na primeira eliminatória, foi 16.ª, com 19.32, a 22 segundos da meia-final.
Em masculinos, Diogo Cardoso foi 14.º na primeira bateria (17.20), na qual foi seguido por Bruno Loureiro, em 15.º (17.21), Francisco Amaral, em 23.º (17.49), e Duarte Marques em 24.º (17.50).
No segundo ‘heat’, Tomás Sarreira terminou no 18.º posto, com 17.55.